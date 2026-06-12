В Наро-Фоминске арестовали подозреваемого в смертельной поножовщине

Подозреваемым в убийстве 55-летнего мужчины в деревне Терновка Наро-Фоминского городского округа в Подмосковье стал 16-летний подросток, его заключили под стражу. Об этом сообщила прокуратура Московской области с телеграм-канале .

Арест продлится до 10 августа 2026 года с учетом мнения надзорного органа.

Обвиняемый в ночь с 10 на 11 июня убил мужчину в его собственном доме. Также он нанес многочисленные колотые ранения 13-летнему сыну хозяина, тот находится в больнице в тяжелом состоянии. Второй мальчик, который тоже был дома, успел спрятаться.

По словам бывшей супруги покойного, в прошлом у него было много конфликтов. Подробностей она не сообщила, заявив, что давно в разводе.