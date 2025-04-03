В Набережных Челнах пожилой сварщик неделю надругался над четырехлетней девочкой

В Набережных Челнах задержали 59-летнего мужчину, которого подозревают в совершении насильственных действий над четырехлетней девочкой. Об этом сообщило издание KazanFirst .

Источники газеты уточнили, что пожилой мужчина, который работает сварщиком, почти неделю удерживал у себя дома четырехлетнюю девочку и надругался над ней.

Ранее подозреваемый не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Мужчина своей вины не признает. Против него возбудили уголовное дело.

Детского тренера из Приморья обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Девушка потребовала со спортсмена крупную сумму денег, однако ей отказали. Суд по ходатайству следователя арестовал спортсмена на два месяца.

Жительницу Ханты-Мансийского автономного округа будут судить из-за ложного обвинения в изнасиловании. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, штраф до 300 тысяч рублей или принудительные работы.