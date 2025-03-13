Детского тренера из Приморья обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Уголовное дело о нарушении половой неприкосновенности 17-летней девушки завели приморские следователи. Обвиняемым стал 29-летний житель Находки. Как сообщила пресс-служба краевого главка СК , пьяный мужчина напал на пострадавшую в минувшую субботу, 8 марта, в одной из городских квартир.

По данным Telegram-канала Amur Mash, обвинение в изнасиловании предъявили члену федерации по рукопашному бою и детскому тренеру Турану Шахвердиеву.

По данным авторов, спортсмен отдыхал в квартире с друзьями, когда к ним присоединились девушки. После вечеринки гости разъехались домой на такси. Спустя два дня одна из участниц встречи написала на Шахвердиева заявление.

Приморские Telegram-каналы процитировали анонимное письмо, написанное в защиту тренера. Автор утверждает, что написавшая заявление на девушка требовала со спортсмена крупную сумму денег, но Шахвердиев отказал.

В четверг, 13 марта, суд Находки по ходатайству следователя арестовал спортсмена на два месяца

В конце февраля Telegram-канал Baza сообщил о задержании в Москве репетитора танцев и английского языка, занимавшегося растлением шестиклассников. Заявление на учителя-педофила написала мать одного из учеников, узнав о методах, которые он использует для общения с ребенком.