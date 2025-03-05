В Муроме женщина в нижнем белье устроила танцы на памятном мемориале

В Муроме местная жительница исполнила танец в нижнем белье у памятного мемориала. Ранее ее уже задерживали за подобное нарушение. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области .

Как рассказали в пресс-службе, что во время мониторинга социальных сетей обнаружили видеоролик с танцем. После этого полицейские установили, что женщина, исполнившая танец, уже привлекалась к ответственности за подобные действия в октябре 2023 года. Тогда 40-летней муромчанке назначили штраф в 30 тысяч рублей.

В полиции сообщили, что женщину задержали и доставили в следственные органы.

Проверку по факту осквернения символов воинской славы начал СУ СК по Владимирской области. Там сообщили, что женщина совершила противоправные действия на площади Победы в Муроме рядом с военной техникой времен Великой Отечественной войны.