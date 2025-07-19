В Мурмашах семиклассники выбросили мальчика-инвалида из окна

В поселке Мурмаши в Мурманской области банда семиклассников издевалась над 13-летним сверстником с особенностями развития. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его словам, группировка школьников в возрасте 13-14 лет не впервые запугивает других ребят. До этого их уже проверяли на причастность к изнасилованию несовершеннолетней.

На этот раз в Сети появилось видео, на котором подростки связали и выбросили из окна мальчика-инвалида. При этом семиклассники матерились и смеялись.

Собеседник 360.ru отметил, что семьи этих детей считаются благополучными, однако их родители постоянно находятся на работе.

Когда скандальное видео разлетелось по соцсетям, к делу подключились следователи. Они завели уголовное дело за истязание подростка, сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Личности совершивших злодеяние школьников установили, сейчас с ними работают правоохранители. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Уфе проверят пансионат, где избивали и морили голодом пожилых людей. Персонал заматывал стариков в одеяла и оставлял лежать их на полу связанными.