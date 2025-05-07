Житель Саратова предстанет перед судом за убийство соседа из-за замечания о шуме

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 23-летнего жителя Саратова. Он попал под статью об убийстве, сообщил « СарИнформ » со ссылкой на данные ведомства.

По версии следствия, фигурант поссорился с соседом, который сделал замечание из-за шума в ночное время. Мужчина схватил нож и ударил оппонента.

Ранение оказалось смертельным. Материалы уголовного дела уже направили в суд для рассмотрения по существу, добавил сайт «Время Н».