Житель Саратова предстанет перед судом за убийство соседа из-за замечания о шуме
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 23-летнего жителя Саратова. Он попал под статью об убийстве, сообщил «СарИнформ» со ссылкой на данные ведомства.
По версии следствия, фигурант поссорился с соседом, который сделал замечание из-за шума в ночное время. Мужчина схватил нож и ударил оппонента.
Ранение оказалось смертельным. Материалы уголовного дела уже направили в суд для рассмотрения по существу, добавил сайт «Время Н».
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