В Москве завели первое дело о передаче абонентских номеров в корыстных целях

Московская полиция завела первое уголовное дело из-за передачи абонентских номеров в нарушение требований законодательства. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Внимание правоохранителей привлек житель Химок, который от имени юридических лиц через поддельные договоренности заключал с операторами договоры, а затем передавал номера третьим лицам.

За каждый успешно оформленный договор подозреваемому обещали заплатить девять тысяч рублей, отметила Волк.