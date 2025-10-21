В Москве завели первое дело о передаче абонентских номеров в корыстных целях
Московская полиция завела первое уголовное дело из-за передачи абонентских номеров в нарушение требований законодательства. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Внимание правоохранителей привлек житель Химок, который от имени юридических лиц через поддельные договоренности заключал с операторами договоры, а затем передавал номера третьим лицам.
За каждый успешно оформленный договор подозреваемому обещали заплатить девять тысяч рублей, отметила Волк.
Мужчину задержали сотрудники полиции, из его квартиры изъяли документы, смартфоны и сим-карты, а также имеющие доказательственное значение другие предметы. Силовики устанавливают соучастников и другие эпизоды преступной деятельности.
Ранее депутат Сергей Миронов предложил запретить иностранцам использовать неавторизованные номера.