Серая SIM-карта бита. Как в России изменится схема звонков для иностранцев

В России потребовали ужесточить контроль за использованием сим-карт мигрантами. Подробности — в материале 360.ru.

Для оперативного мониторинга необходимо синхронизировать данные о сим-карте и ее владельце с информационными системами МВД, ФСБ и Минцифры, отметил депутат. За несоблюдение указанных правил — выдворять из страны.

«Мы предлагаем запретить иностранцам использовать неавторизованные номера. Все сим-карты должны в обязательном порядке подключаться к государственным миграционным и социальным сервисам, включая системы геолокации и учета трудовых патентов», — заявил Миронов.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил Михаилу Мишустину предложение о персонализации сим-карт для иностранцев.

Он добавил, что использование незарегистрированных сим-карт значительно усложняет миграционный контроль. Часто телефоны оформляются на чужие документы, что позволяет иностранцам использовать номера, не привязанные к личности.

Несмотря на законодательное ужесточение правил продажи сим-карт иностранцам — введение обязательной биометрической идентификации покупателя, привязку номера к IMEI устройства и ограничение десятью номерами на одного иностранного абонента — проблема использования анонимных номеров до сих пор не решена. Они по-прежнему часто оформляются на чужие паспорта, и такая схема позволяет мигрантам использовать сим-карты, не привязанные к конкретному человеку.

Правоохранители отмечают увеличение числа убийств, грабежей и преступлений против детей. Одним из главных препятствий для оперативной работы стало массовое использование анонимных сим-карт.

«Пора с этим заканчивать. Нужно вводить современную и эффективную систему контроля за мигрантами, но для этого потребуется установить жесткий контроль за использованием сим-карт. Это вопрос защиты граждан, вопрос национальной безопасности, и его решение не терпит отлагательств», — подчеркнул руководитель парламентской фракции.

Напомним, что в России с 1 сентября вступил в силу закон, позволяющий штрафовать за передачу сим-карт посторонним людям. Нельзя будет оформить сим-карту на себя и передать ее другу или соседу.