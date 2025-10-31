В Москве задержали владельца огромной базы Userbox Морозова

Владельца популярного Telegram-бота для поиска персональных данных Userbox Игоря Морозова задержали в Москве. Ему вменили неправомерный доступ к компьютерной информации, сообщил Telegram-канал Baza .

«После закрытия „Глаза Бога“ в сети появилось множество его аналогов. Один из них — Userbox — бот для поиска информации и анализа данных», — напомнили авторы поста.

Бот позволяет находить сведения по телефонным номерам, никам, электронным адресам и социальным сетям, используя открытые источники и базы утечек. Серверы находились у отечественной компании «Селектел».

Сейчас Userbox не работает. Задержание Морозова — очередной этап масштабной кампании против «пробивщиков», которая началась с «Глаза Бога».

Ранее бывшего сотрудника мобильного оператора в Подмосковье приговорили к четырем годам принудительных работ за неправомерный доступ к базе данных абонентов.