Пономарева приговорили к 12 годам колонии за оправдание терроризма

Второй восточный окружной военный суд с постоянным судебным присутствием в Новосибирске вынес заочный приговор экс-депутату ГД Илье Пономареву*, назначив ему 12 лет колонии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«С учетом назначенного Пономареву* наказания по приговору 2-го Западного окружного военного суда от 11 сентября 2024 года, суд окончательно назначил Пономареву* наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заявили в пресс-службе.

Также ему запретили пять лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-ресурсов и каналов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет.

Пономарева* обвинили по статьям о нарушении порядка деятельности иноагента и публичном оправдании терроризма. В сентябре 2-й западный окружной военный суд его заочно приговорил к 10 годам колонии за распространение заведомо ложных сведений о ВС России и оправдание терроризма.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента