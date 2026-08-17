В Москве задержали троих мужчин за продажу поддельного кофе через маркетплейс

Троих мужчин задержали в Москве за незаконную продажу кофе под известным брендом через маркетплейс. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере «Макс» .

«Предварительно установлено, что злоумышленники организовали сбыт контрафактной продукции под видом растворимого кофе известного бренда», — заявила она.

Злоумышленники закупали упаковки с чужими товарными знаками, размещали объявления на маркетплейсе и продавали подделку через ПВЗ на Ярославском шоссе.

Подозреваемых задержали в Подмосковье. При обысках изъяли документы, деньги, оборудование, упаковки и более тысячи образцов подделки.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров, совершенном группой по предварительному сговору. Задержанных посадили под домашний арест.