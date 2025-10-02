В Москве задержали разыскиваемого в Армении организатора массовых беспорядков

Московские росгвардейцы задержали 24-летнего гражданина Армении, объявленного в федеральный розыск за организацию массовых беспорядков на территории своей страны. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

Задержание произошло на севере Москвы, в районе Дмитровского шоссе. Экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на подозрительного мужчину, который, заметив служебный автомобиль, резко сменил направление движения и попытался скрыться, запрыгнув в автобус. Правоохранители остановили транспорт и вошли в салон, где задержали подозреваемого.

При себе у мужчины не оказалось документов. Его доставили в отдел полиции для установления личности. Проверка показала, что задержанный находится в федеральном розыске как обвиняемый в организации массовых беспорядков в Армении.

