В Москве задержали похищавших ветеранов СВО вымогателей

В Москве сотрудники СОБР Росгвардии задержали членов преступной группы, похищавших ветеранов специальной операции и вымогавших у них деньги. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Автомобиль с подозреваемыми остановили на дороге. Предположительно, среди задержанных оказался участник группировки «Батал-Хаджи»* Руслан Картоев. Его и других участников схемы арестовали.

Преступники вымогали средства не только у самих бывших военных, но и у их семей, а также у инвалидов. Правоохранители разбираются в деталях криминальной схемы.

Ранее в столице в рамках дела о хищениях также задержали попрошаек, вымогавших деньги у бойцов СВО на покупку авиабилетов. Всего в группе фигурировали около 15 человек, но затем их число в оперативных сводках снизилось.

*Террористическая организация, запрещена на территории РФ.