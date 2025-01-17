В Москве задержали мужчину за незаконный оборот наркотиков

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Москве мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

На 1-й Парковой улице патруль обратил внимание, что один из прохожих попытался скрыться при виде сотрудников правоохранительных органов. Его остановили для проверки документов.

В разговоре с росгвардейцами 27-летний житель Подмосковья заметно нервничал, а затем признался, что у него при себе есть наркотики. После этого его задержали.

У мужчины нашли N-метилэфедрон общей массой более шести граммов в полимерных пакетиках. Он признался, что нашел наркотики в закладках. После этого его передали сотрудникам правоохранительных органов.

Неделю назад на шоссе Энтузиастов задержали 30-летнего приезжего из Челябинской области, у которого в кармане нашли мефедрон.