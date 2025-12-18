В Москве задержали мужчину, перевозившего бомбу в багажнике авто

В Москве правоохранители задержали мужчину, который перевозил в багажнике своего автомобиля взрывное устройство. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Полицейские остановили подозрительную машину ночью на 18 декабря неподалеку от института ГосНИИП на проспекте Мира. Водитель транспортного средства вел себя нервно.

Сотрудники правоохранительных органов попросили его открыть багажник и внутри обнаружили бомбу. На место ЧП в срочном порядке вызвали взрывотехников.

Из соображений безопасности задействовали робота-сапера, который перенес самодельное взрывное устройство.

Водителя задержали спецслужбы. Обстоятельства случившегося и назначение бомбы устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Волгодонске предотвратили теракт с завербованной студенткой-смертницей. Она собиралась передать рюкзак с бомбой чиновнику.