В Москве росгвардейцы вывели с дороги босого мужчину и передали медикам

В Северо-Западном округе Москвы росгвардейцы помогли мужчине, который босиком и в нижнем белье оказался на оживленной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Во время патрулирования сотрудники заметили гражданина, на котором из одежды была только футболка и трусы. Он бесцельно шел по проезжей части.

Правоохранители отвели его в безопасное место и попытались выяснить, что произошло. На вопрос, почему он оказался на дороге в таком виде, мужчина лишь сказал, что «сейчас придет домой и переоденется».

По словам росгвардейцев, москвич не мог объяснить свое поведение и не понимал, где находится. На место вызвали скорую помощь.

Медики осмотрели 40-летнего мужчину и решили отправить его в больницу для дальнейшего обследования.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в центре Москвы 37-летнего мужчину, который бросался на прохожих на Каланчевской улице и провоцировал конфликт. Росгвардейцы скрутили дебошира и вызвали скорую.