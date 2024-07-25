В Москве задержали гендиректора ВСК Минобороны

В Москве арестовали гендиректора ВСК Минобороны Белкова за превышение полномочий

Московский Тверской суд арестовал генерального директора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрея Белкова по делу о злоупотреблении полномочиями во время выполнения госзаказа по обороне. Об этом рассказали на сайте суда.

По статье «Злоупотребление должностными полномочиями» Белкову грозит до 10 лет заключения под стражу.

Ранее Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в трех преступлениях по статье о злоупотреблении полномочиями при постройке Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области.

Помимо срока, Кельбаху запретили работать на должностях, связанных с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностями, в течение трех лет. Наказание мужчина будет отбывать в колонии общего режима.