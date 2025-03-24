В Москве задержали двух мужчин, пытавшихся продать зарубежные препараты

Двух мужчин в Москве заподозрили в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Они купили препараты в теневом интернете из-за рубежа и собирались продавать их в столице. Об этом сообщил Telegram-канал МВД России.

Задержанным 25 и 48 лет. Посылки с препаратами они забрали в пунктах выдачи заказов в Москве и Подмосковье. Капсулы намеревались пустить на продажу.

При обыске в доме у младшего из задержанных нашли четыре коробки с 24 пакетами неизвестного вещества, электронные весы и другие предметы.

«Согласно исследованию части изъятого, оно содержит в своем составе сильнодействующее средство общей массой около 20 килограммов. Также изъята коробка с содержимым общей массой 60 килограмм, которое направлено на экспертизу», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Задержанным предъявили обвинение. Одного из них отправили под стражу, другого — под домашний арест.

Ранее в Петербурге задержали организатора наркофермы. Мужчина оборудовал для производства наркотиков арендованное помещение.