В Москве задержали бывшего замглавы Бурятии Луковникова

Бывшего заместителя главы Бурятии Евгения Луковникова задержали в Москве. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в телеграм-канале .

«Задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ. Конкретно с проведением субподрядных работ фирмами, в которых участвуют аффилированные с Луковниковым люди», — написал он.

Луковникова этапируют в Улан-Удэ для следственных действий.

«О чем вообще люди думают. И чем думают. Сегодня не те времена, когда что-то можно утаить», — добавил Цыденов.

Он отметил, что Луковников был его самым доверенным человеком, приглашенным из Москвы в качестве специалиста в строительстве.

Ранее бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко приговорили к 10 годам за взяточничество.