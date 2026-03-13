Экс-замгубернатора Брянской области получил 10 лет за взятки на 21 млн рублей

Бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко приговорили к 10 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму 21 миллион рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете .

Следствие и суд установили, что с 2021 по 2024 годы Петроченко лично получал от предпринимателя деньги за общее покровительство при заключении госконтрактов на поставку комплексов автоматической фиксации нарушений. При получении части взятки в 3,5 миллиона рублей чиновника задержали сотрудники ФСБ.

Суд назначил наказание в виде 10 лет колонии со штрафом 20,7 миллиона рублей. Петроченко признали виновным по статье о получении взятки в особо крупном размере. Приговор вступил в законную силу.

В октябре 2024 года экс-чиновника арестовали после просьбы губернатора Брянска Александра Богомаза. Спустя месяц на имущество Петроченко на сумму 22 миллиона рублей наложили арест.