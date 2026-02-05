В Москве задержали бывшего главу ФГАУ «Росжилкомплекс» по делу о мошенничестве

Экс-главу ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерия Абраменкова арестовали в Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве с жилищным фондом Минобороны России на сумму более одного миллиарда рублей. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в СК.

В ведомстве отметили, что уголовное дело возбудили против сотрудников «Росжилкомплекса», работников Департамента жилищного обеспечения и управления жилым фондом Минобороны, а также начальников нескольких коммерческих организаций. Им предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи выяснили, что в период с 2021 по 2024 годы подозреваемые, обманув членов наблюдательного совета ФГАУ «Росжилкомплекс», инициировали оформление однотипных соглашений на эксплуатацию и обслуживание объектов недвижимости Минобороны, а также на оказание жилищно-коммунальных услуг по завышенным тарифам. Общая сумма таких контрактов превысила миллиард рублей.

В итоге задержали бывшего начальник ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерия Абраменкова, начальство ООО «ЕРЦ ЖКХ», ООО «ЕПЦ», ООО «ЕИЦ», ООО «АСУ», ООО «Апартпейдж Невский», ООО «ЦФКУ» и ООО «Стройкомплекс» — Илью Волк, Инну Миль и Ниджада Гусейнова.

«По ходатайству следователя ГВСУ СК России Абраменков заключен под стражу, в отношении Миль, Волк и Гусейнова перед судом также заявлены ходатайства об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы», — заявили в СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, допрашивают свидетелей и проводят обыски по местам жительства задержанных.

Ранее стало известно о похищении около восьми миллионов рублей в Дагестане при поставке школьных досок. Злоумышленник сговорился с начальником отдела по госзакупкам регионального министерства.