Около 8 млн рублей похитили в Дагестане при поставке школьных досок

Злоумышленники украли около 8 миллионов рублей из бюджетных средств при поставке в образовательные учреждения не соответствующих ГОСТу и спецификации магнитно-меловых досок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики .

В полиции уточнили, что фигурант состоял в сговоре с начальником отдела по госзакупкам соответствующего регионального министерства. Подозреваемые обманом присвоили бюджетные средства.

Мошенничество выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дагестана совместно с коллегами из регионального УФСБ России. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее более трех тысяч устройств для нелегального майнинга изъяли в Дагестане.