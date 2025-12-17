Блогерам хотят запретить пропаганду домашних родов в России

В России нужно ввести наказание для сообществ и блогеров, пропагандирующих домашние роды, материалы с такой информацией маркировать как угрожающие жизни. Об этом в Telegram-канале заявила депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.

«Предлагаю ввести административную ответственность для пабликов и блогеров за пропаганду домашних родов, продажу курсов и распространение инструкций по запланированным домашним родам. Зарабатываете на опасном контенте — отвечайте рублем», — сказала она.

Воропаева привела в пример случай в Москве, где младенец умер во время домашних родов. Она назвала ситуацию системным провалом. По мнению парламентария, пропагандисты «естественности» буквально убивают новорожденных.

Она отметила, что в России нет прямого запрета на домашние роды, закон не предусматривает участия в них медицинских работников. Акушеры законно могут принимать их только в медучреждении. Врачи, согласившиеся на домашние, могут попасть под уголовную статью. Ответственность также грозит и самой роженице, если ребенок погибнет.

«Эту сферу пора урегулировать, чтобы защитить обе жизни — матери и младенца», — сказала Воропаева.

Ранее в Москве девушка потеряла новорожденного во время домашних родов. Она оказалась популярной тиктокершей, на ее аккаунте около 1,4 миллиона подписчиков.