Публицист Шахназаров предложил использовать вирусные ролики для защиты россиян от мошенничества

Писатель, публицист и генеральный директор «Абзац Медиа» Михаил Шахназаров предложил на заседании комиссии Совфеда использовать вирусные видеоролики для повышения осведомленности россиян о методах киберпреступников. Об этом сообщил «Абзац» .

По мнению эксперта, финансирование таких образовательных кампаний можно направить из ресурсов, предназначенных для коммуникации с гражданами через социальные сети.

«Направьте эти деньги на ликбез, где люди, имеющие какой-то статус, какую-то известность, будут разъяснять, как действуют мошенники. <…> Вот эти вирусные ролики смотрят все: и дедушки, и бабушки, и маленькие детишки», — объяснил публицист.

Зампредседателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов, выступая на мероприятии, подтвердил успехи в борьбе с телефонным мошенничеством: в России зафиксирована стабилизация числа преступлений.