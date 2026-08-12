В Москве вынесли приговор адвокатам по делу о хищении у блогера Митрошиной

Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии общего режима двух бывших адвокатов блогера Александры Митрошиной — Ольгу Гольцеву и Алису Волхову — по обвинению в хищении у нее 41 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Суд установил, что Гольцева и Волхова с января по март 2024 года обманули блогера и похитили 41 миллион рублей.

«Суд назначил Волховой четыре года лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года, Гольцевой — четыре года лишения свободы», — заявили в прокуратуре.

В законную силу приговор не вступил.

В июне 2026 года Митрошину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет по делу об уклонении от уплаты налогов. Блогер выплатит штраф в 900 тысяч рублей, еще 115 миллионов рублей обратили в доход государства.