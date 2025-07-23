Мошенники пытались обмануть подростка из Норильска угрозами о госизмене родителей

По предварительным данным, аферисты запугали 17-летнюю девушку угрозами о якобы совершенной ее родителями государственной измене. В течение 10 дней ей звонили псевдосотрудники банка и правоохранительных органов.

Подросток поддался на уговоры и попытался передать преступникам 800 тысяч рублей, однако правоохранители вовремя вмешались. Возбуждено уголовное дело.