Мошенники пытались обмануть подростка из Норильска угрозами о госизмене родителей

Юная жительница красноярского Норильска едва не стала жертвой мошенников. Подробности сообщил «Инфо24»
По предварительным данным, аферисты запугали 17-летнюю девушку угрозами о якобы совершенной ее родителями государственной измене. В течение 10 дней ей звонили псевдосотрудники банка и правоохранительных органов.
Подросток поддался на уговоры и попытался передать преступникам 800 тысяч рублей, однако правоохранители вовремя вмешались. Возбуждено уголовное дело.
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