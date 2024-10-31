В Москве возбудили уголовное дело после нападения на журналиста «Известий»

В Москве возбудили уголовное дело по факту нападения на журналистов. Об этом сообщил Telegram-канал столичного Следкома.

По данным следователей, происшествие случилось 31 октября. Съемочная группа «Известий» находилась в здании на Озерковской набережной и снимала видео для материала.

Злоумышленник, зная, что перед ним журналист, напал на него, чтобы тот перестал снимать. Он нанес ему более двух ударов по туловищу.

Это уже не первый раз, когда журналисты «Известий» подвергаются нападению. Ранее в Химках возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов. Это случилось после нападения на корреспондента Наталию Графчикову, которая готовила репортаж на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой.

Также недавно нападали и на журналистов 360.ru в Битцевском лесу. Тогда съемочная группа приехала на место после обращения в редакцию местных жителей, которые категорически против сноса исторических домов на этой территории.