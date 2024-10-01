Журналист 360.ru Молочко заявил, что дело о нападении на него находится в СК

Изначально набросившиеся на съемочную группу 360.ru в Битцевском лесу вели себя адекватно, но после журналистов начали активно выдавливать, рассказал ведущей Елене Кононовой корреспондент Александр Молочко. Он напомнил, что местные жители выступают против сноса исторических домов, однако власти игнорируют активистов.

По словам Молочко, это единственный «лесной островок», куда местные могут прийти и погулять. Утром 30 сентября активисты обратились за помощью 360.ru — местные переживают из-за сноса исторических деревянных домов в этом районе.

«Они (охранники — прим. ред.) прям при нас начали его (металлический забор — прим. ред.) приваривать быстро-быстро. Сотрудники ЧОП изначально нормально себя вели, не толкались, ничего. А вот после того, как мужчина большой [появился] — он был самый активный такой, давал всем распоряжения, чтобы нас оттуда вышвыривали и выкидывали. Они начали активно нас выкидывать, там сварка идет, чтобы нас туда не пустить», — рассказал журналист.

Съемочная группа решила обойти забор, но туда же подъехала тяжелая техника. Экскаватор начал ломать дом, и журналистов хотели облить из водомета, чтоб они не вели съемку, добавил Молочко.

«Мы после этого поехали в полицию, сейчас дело находится в Следственном комитете. Очевидцы вызвали сотрудников полиции по поводу драки — даже не я вызвал, а ребята, которые это все снимали. Я не могу сказать, что это драка — меня если бить кулаками, то никто, естественно, не бил, но руки выворачивали, так, неприятненько», — рассказал Александр Молочко.

После обращения к правоохранителям СК возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании деятельности журналистов. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до шести лет.