В Москве схватили аферистов, навязывавших дорогие медобследования
Спецназ явился в один из московских медцентров и схватил шесть человек. Их заподозрили в мошенничестве с навязыванием дорогих услуг, сообщила пресс-служба Росгвардии.
Специальный отряд быстрого реагирования «Столица» помог сотрудникам МВД России накрыть организованную группу, которая обманывала москвичей. Подозреваемые по телефону и через соцсети предлагали пройти медобследование, а когда клиенты приходили в медцентр на Минской улице, убеждали выложить круглую сумму.
«С помощью психологического давления клиентам навязывали ненужные платные услуги, стоимость которых была явно завышена», — сообщили представители Росгвардии.
Силовики задержали двух организаторов преступной схемы и четырех сообщников. В медцентре и домах подозреваемых изъяли документацию.
