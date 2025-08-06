Подозреваемого в мошенничестве мужчину задержали в Электростали

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в мошенничестве мужчину. Им оказался 36-летний житель Домодедова.

Росгвардейцы получили сигнал тревоги с кнопки экстренного вызова из одного из супермаркетов в Электростали. Прибыв на место, они выяснили, что один из покупателей попытался обмануть магазин.

Он подошел к кассе самообслуживания с кофемашиной, стоящей около 83 тысяч рублей, но переклеил на нее штрих-код от другого, более дешевого товара.

Подозреваемого задержали и передали сотрудникам полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.