Подозреваемого в мошенничестве мужчину задержали в Электростали
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в мошенничестве мужчину. Им оказался 36-летний житель Домодедова.
Росгвардейцы получили сигнал тревоги с кнопки экстренного вызова из одного из супермаркетов в Электростали. Прибыв на место, они выяснили, что один из покупателей попытался обмануть магазин.
Он подошел к кассе самообслуживания с кофемашиной, стоящей около 83 тысяч рублей, но переклеил на нее штрих-код от другого, более дешевого товара.
Подозреваемого задержали и передали сотрудникам полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.
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Подозреваемого в мошенничестве мужчину задержали в Электростали
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