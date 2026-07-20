В Москве репетитор попытался украсть тысячу евро у семьи ученика

Репетитор попытался украсть 1040 евро из квартиры ученика в центре Москвы, но его поймали с поличным. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по региону.

«Полицейские Тверского района поймали с поличным репетитора-„медвежатника“. Сюжет, достойный детективного сериала, разыгрался в Москве на Петровском бульваре», — заявили в ведомстве.

Репетитор из Красноярска полгода втирался в доверие к семье, занимаясь с их сыном. За это время 23-летний педагог успел детально изучить расположение комнат и заметить, что двери часто не запираются, а ключи от сейфа всегда лежат на виду.

«Развязка наступила рано утром. Подростка разбудил шум, а отец, приехавший по звонку сына, застал „учителя“ прямо у сейфа с конвертом в руках», — сообщили в МВД.

Репетитор попытался оправдаться, заявил, что «просто зашел». Однако попытку кражи зафиксировали камеры. В итоге против учителя возбудили уголовное дело.