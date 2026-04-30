Росгвардия Подмосковья задержала укравшего мобильный телефон рецидивиста

В подмосковном Наро-Фоминск сотрудники вневедомственной охраны оперативно раскрыли мошенничество, жертвой которого стал подросток. Инцидент произошел во время обычного патрулирования: к экипажу Росгвардии обратился взволнованный местный житель и сообщил, что его сына обманули при попытке продать смартфон.

По словам заявителя, молодой человек заранее договорился о встрече с потенциальным покупателем и вышел передать устройство на проверку, пока отец ждал неподалеку в машине. Однако после завершения «сделки» выяснилось, что гаджет исчез: в коробке, которую вернули подростку, телефона уже не было. Незнакомец незаметно подменил содержимое упаковки и скрылся, не заплатив.

Получив описание подозреваемого, сотрудники Росгвардии сразу начали поиски. Во время обхода ближайших улиц им удалось быстро установить местонахождение предполагаемого злоумышленника и задержать его. Им оказался 41-летний мужчина, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за кражи.

Задержанного передали в полицию для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.