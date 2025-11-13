В Москве раскрыли разбойное нападение на автозаправочную станцию

В Москве полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на автозаправочную станцию на Новосходненском шоссе. Об этом сообщили в МВД Медиа , уточнив подробности операции.

По данным ведомства, мужчина зашел в помещение АЗС и, угрожая сотрудникам предметом, похожим на пистолет, потребовал выдать деньги из кассы. Забрав более 37 тысяч рублей, злоумышленник скрылся.

Оперативники ГУУР МВД России совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска московского Главка и УВД по САО, используя служебную собаку, быстро вышли на след подозреваемого. Его задержали на Синявинской улице. Задержанным оказался 35-летний житель Подмосковья, который признал вину и пояснил, что решился на преступление из-за финансовых трудностей.

При обыске полицейские обнаружили похищенные деньги и пневматический пистолет, с которым мужчина пришел на АЗС. Против фигуранта возбудили уголовное дело о разбое.

В октябре в Подмосковье задержали троих участников вооруженной группы, подозреваемых в разбойном нападении с ущербом более 57 миллионов рублей.