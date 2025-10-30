Подозреваемых в разбое с многомиллионным ущербом задержали в Подмосковье

В Подмосковье сотрудники спецподразделения СОБР «Булат» Росгвардии совместно с полицейскими задержали троих участников вооруженной группы, подозреваемых в разбойном нападении с ущербом более 57 миллионов рублей. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по Московской области.

По данным следствия, преступление произошло в деревне Жабкино. Четверо мужчин в балаклавах через незапертую дверь проникли в частный дом, где находились женщина с тремя детьми и мужчина. Злоумышленники заперли женщину и детей в ванной, а мужчину связали и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали ключи от сейфа. Из дома они забрали крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, а также сервер с записями камер наблюдения, после чего скрылись.

Благодаря совместным действиям Росгвардии и полиции удалось задержать троих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жители Балашихи, Одинцова и Москвы. Во время обысков у одного из них нашли более трех миллионов рублей, около десяти тысяч долларов и пистолет, предположительно использовавшийся при нападении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.