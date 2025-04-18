В Москве подросток поджег дверь квартиры на Беловежской улице

В Москве задержали 14-летнего школьника за поджог двери одной из квартир. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

«Юноша нашел предложение о подработке в мессенджере. По указанию неустановленного куратора школьник облил бензином входную дверь на Беловежской улице и поджег ее», — заявили в ведомстве.

Свои действия подросток заснял на видео и отправил «работодателю». За этот поступок ему обещали заплатить, но деньги школьник так и не получил.

Правоохранители быстро нашли юношу. Против него возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее похожий случай произошел в Петербурге. Женщина и мужчина подожгли дверь входной квартиры с целью убить хозяев. Они действовали по наводке неизвестного, за поджог незнакомец обещал заплатить две тысячи долларов, но денег так и не перечислил. Обоих нарушителей осудили на три года.