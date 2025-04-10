Мужчину и женщину отправили в колонию за поджог двери квартиры в Петербурге

Калининский районный суд Петербурга вынес приговор женщине и мужчине за поджог входной двери квартиры. Фигуранты проведут три года в колонии-поселении за то, что подожгли дверь на Карпинского, написала Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

По версии следствия, в январе 2024 года неизвестный предложил обвиняемому убить жильцов квартиры на улице Карпинского, для чего нужно было поджечь входную дверь. Мужчина согласился и позвал на дело свою подругу.

Ранним утром они подожгли автомобильную шину у двери в квартиру и сбежали. Очевидцы быстро потушили очаг возгорания. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. Фигурантам обещали заплатить две тысячи долларов, но денег они так и не увидели.

Подсудимых обвиняли в покушении на убийство двух и более лиц и умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога, однако суд признал их виновными только в повреждении имущества. Парочку отправили в колонию-поселение на три года.