В Москве подросток передал мошенникам деньги и украшения на 14 миллионов рублей

Сотрудники полиции задержали в Москве курьера мошенников, забравшего у 15-летнего подростка деньги и семейные украшения на общую сумму 14 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления внутренних дел.

В отдел полиции Тимирязевского района обратилась мать школьника. Она рассказала, что ее сыну позвонили и попросили назвать код из СМС, якобы чтобы получить посылку. Затем подростку сообщили, что на него якобы оформили доверенность на счета в банке, и потребовали «задекларировать» наличные и ценности.

Подозреваемым оказался 19-летний приезжий из другого региона. Его нашли в районе Солнцево. Как предполагают оперативники, часть похищенного он уже успел перевести в криптовалюту и отправить заказчикам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Министерстве внутренних дел предупредили россиян о новой мошеннической схеме, связанной с накоплениями.