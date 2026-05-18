МВД предупредило о новой мошеннической схеме с накоплениями

Мошенники придумали и внедряют новую схему обмана, связанную с накоплениями россиян. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Министерства внутренних дел.

Сначала будущей жертве сообщают об утечке персональных данных. Затем с ней связывается якобы представитель спецслужб, который сообщает о попытке спонсировать террористов. После этого звонит мошенник под видом следователя или начальника службы безопасности Центробанка, который начинает убеждать собеседника, что накопления последнего принадлежат Резервному фонду.

Жертве предлагается обналичить деньги и передать курьеру. При этом ее учат правильно отвечать на вопросы сотрудников банка.

В МВД призвали сразу же прерывать подобные звонки и не верить мошенникам.

