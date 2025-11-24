В Москве по делу о госизмене арестовали 21-летнего IT-бизнесмена
Московский суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 21-летнего IT-бизнесмена, которого обвинили в госизмене. Об этом сообщил ТАСС.
По статье о госизмене молодому предпринимателю грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Слушания проходят в закрытом режиме, подробности уголовного дела не раскрываются.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании жителя Тульской области, который отправлял деньги ВСУ. Ведомство подтвердило, что мужчина с помощью криптовалютных инструментов финансировал деятельность Украины, направленную против России.
Задержанного арестовали, против него возбудили уголовное дело по статье «Госизмена». Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного тюремного срока.