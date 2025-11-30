В Москве пенсионерка потеряла 27,6 млн рублей из-за новой схемы мошенников

Московская пенсионерка стала жертвой новой схемы телефонных мошенников и лишилась 27,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

По данным надзорного ведомства, злоумышленники представились женщине сотрудниками «Водоканала» и под предлогом проверки батарей отопления выманили у нее код из СМС. После этого в разговор вступил «представитель банка», который заявил, что пенсионерка якобы стала жертвой преступников, и прислал ссылку на приложение. Женщина установила его на телефон.

Через это приложение с ней связался «следователь» и напугал ее неким «финансированием преступной деятельности». Под его диктовку пенсионерка сфотографировала деньги и украшения, сложила их в рюкзак и передала курьеру, назвавшему кодовое слово. Взамен ей выдали бумажку, якобы подтверждающую прием ценностей.

Затем аферисты убедили женщину снять оставшиеся средства в банке. Часть она снова отдала курьеру, а часть перевела на счета мошенников. Общий ущерб составил более 27,6 миллиона рублей.

Прокуратура взяла проверку обстоятельств случившегося под контроль и напомнила жителям столицы, что нельзя сообщать коды из СМС, устанавливать приложения по просьбе неизвестных, переходить по присланным ссылкам и тем более передавать деньги или ценности курьерам.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что его дочь стала жертвой мошенников. По его словам, аферисты связались с девушкой по телефону и вынудили ее сказать код для получения доставки. Глава региона назвал действия преступников четкой и профессиональной психологической обработкой.