Мошенники обманули дочь мурманского губернатора

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что его дочь стала жертвой мошенников. Он сообщил об этом в видеообращении .

По его словам, аферисты связались с девушкой по телефону и вынудили ее сказать код для получения доставки. Глава региона уточнил, что мошенники шантажировали и угрожали ей. Он назвал действия преступников четкой и профессиональной психологической обработкой.

«Таким образом, мошенники вынудили даже отдать определенные деньги», — добавил Чибис.

Он подтвердил, что злоумышленники запугивали его дочь фейками в соцсетях и публикацией дискредитирующей информации.

«Этим вопросом уже занимаются правоохранительные органы, но я посчитал правильным поделиться с вами этим, потому что, в том числе и примеры моей семьи, никто не застрахован, и это может стать предостережением для того, чтобы кто-то повелся на вот эти мошеннические действия», — подчеркнул губернатор.

Ранее мошенники вынудили 12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга перевести им 655 тысяч рублей с кредитной карты родителей. Аферисты запугивали и шантажировали школьника, в итоге мальчику пришлось обратиться к психологу.