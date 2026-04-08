В Москве осудили афериста за попытку взыскать с России 1,6 млн евро

Тверской районный суд Москвы приговорил рецидивиста Эраста Виндзора к 4,5 года колонии строгого режима за аферу о взыскании с России 1,6 миллиона евро (более 145 миллионов рублей) по подложному решению ЕСПЧ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.

Суд установил, что в ноябре 2022 года Виндзор передал в Минфин России копию постановления Европейского суда по правам человека с заведомо ложными сведениями о взыскании в его пользу 1 687 500 евро. На тот момент сумма превышала 100 миллионов рублей.

Афериста взяли под стражу в зале суда. Срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее на северо-западе столицы правоохранители ликвидировали узел связи телефонных мошенников и задержали двух подозреваемых. Из квартиры на Дубравной улице изъяли оборудование, которое использовалось преступниками для обзвона.