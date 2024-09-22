В Москве остановили «Газель» с золотом на 18 миллионов рублей
Двое москвичей на «Газели» перевозили золотые слитки на 18 миллионов рублей
Правоохранители в Москве остановили «Газель» внутри которой лежали золотые слитки на сумму более 18 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал столичной прокуратуры.
Машину остановили на улице Симоновский вал. Внутри нее находились двое мужчин 48 и 36 лет. Они добровольно показали сумку с пятью кустарными слитками из желтого металла.
«Согласно заключению специалистов один слиток является сплавом на основе золота, серебра, цинка и меди, остальные — двухкомпонентными сплавами на основе золота и меди», — заявили в пресс-службе.
По данным правоохранителей, стоимость чистого золота, входящего в состав этих слитков, превысила 18,5 миллиона рублей.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении, перевозке или пересылке драгоценных металлов. Также в пресс-службе показали видео с задержанными.
Ранее блюстители порядка нашли в банковской ячейке бывшего сотрудника дагестанского отделения Россельхозбанка почти две тысячи бриллиантов. Драгоценные камни были в украшениях — кольца, сережки, браслеты и брошь. Также в изделиях были топазы, рубины и сапфиры.