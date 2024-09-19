Почти две тысячи бриллиантов нашли у экс-сотрудника Россельхозбанка

РИА «Новости»: в деле дагестанских банкиров появились почти 2 тысячи бриллиантов

Nir Alon/ZUMAPRESS.com
Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правоохранители нашли в банковской ячейке экс-сотрудника дагестанского отделения Россельхозбанка украшения с 1814 бриллиантами. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ювелирные изделия арестовали в рамках дела, касающегося бывших сотрудников филиала банка. По версии следствия, работники помогли дагестанскому заводу получить кредит.

В ходе расследования в одной из банковских ячеек обнаружили пять колец, семь пар сережек, брошь и два браслета, усыпанных драгоценными камнями, а также золотую цепь. Помимо бриллиантов, в изделиях использовали рубины, топазы и сапфиры.

В июле россиянки незаконно пытались вывезти в Таиланд драгоценности стоимостью 21 миллион рублей. Женщины хотели пронести украшения через зеленый коридор. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда».

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