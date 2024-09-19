Почти две тысячи бриллиантов нашли у экс-сотрудника Россельхозбанка

Правоохранители нашли в банковской ячейке экс-сотрудника дагестанского отделения Россельхозбанка украшения с 1814 бриллиантами. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ювелирные изделия арестовали в рамках дела, касающегося бывших сотрудников филиала банка. По версии следствия, работники помогли дагестанскому заводу получить кредит.

В ходе расследования в одной из банковских ячеек обнаружили пять колец, семь пар сережек, брошь и два браслета, усыпанных драгоценными камнями, а также золотую цепь. Помимо бриллиантов, в изделиях использовали рубины, топазы и сапфиры.

В июле россиянки незаконно пытались вывезти в Таиланд драгоценности стоимостью 21 миллион рублей. Женщины хотели пронести украшения через зеленый коридор. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда».