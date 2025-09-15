В Москве оштрафовали осудившего СВО айтишника

Суд в Москве оштрафовал IT-специалиста за письма коллегам с критикой СВО

В Москве суд оштрафовал IT-специалиста, который при увольнении отправил 513 сотрудникам письма с осуждением специальной операции. Судебные материалы появились в распоряжении РИА «Новости» .

Согласно документам, мужчина два года работал в российской IT-компании на посту системного инженера. Летом он приобрел билеты во Францию, уволился и разослал коллегам письма, в которых осудил СВО и действия правительства.

Полиция организовала проверку по факту случившегося и установила, что автор письма охарактеризовал соотечественников как враждебную группу лиц и выразил к ней негативное отношение. Суд назначил айтишнику штраф, сумма которого не уточняется.

Ранее жительницу Москвы оштрафовали за то, что она сохранила в социальных сетях картинку с обнаженными политики России и США.