Москвичку оштрафовали за картинку с обнаженными политиками

Жительницу Москвы оштрафовали за картинку с обнаженными политиками из РФ и США

Жительница Москвы сохранила в соцсети картинку с обнаженными политиками из России и США и получила штраф. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

За эту и еще три похожие иллюстрации подозреваемую осудили и признали виновной в пропаганде ЛГБТ*.

На одном из мемов мужчина является участником нетрадиционного парада и держит в руках флаг, на другом — двое голых мужчин.

На заседании девушка признала свою вину и раскаялась. Она заявила, что сохранила картинки, когда была несовершеннолетней и в полной мере не осознавала последствий своих действий, а затем забыла об этих снимках.

Девушке назначили штрафы от 100 до 200 тысяч рублей по каждому из четырех кадров.

Ранее суд в Новгородской области признал мем с лягушонком Пепе в «шестицветном парике» символикой ЛГБТ*.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.