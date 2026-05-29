Подозреваемого в нанесении ножевого ранения мужчину задержали в Москве

Подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержали в Москве. Оперативники уголовного розыска района Сокол нашли его по горячим следам.

Полиция получила сообщение о потасовке на улице Панфилова. На месте стражи порядка обнаружили мужчину с ножевым ранением в области груди, его госпитализировали. Медики оценили травму как тяжкий вред здоровью.

Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппоненту удар ножом, а затем скрылся.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в течение часа задержали подозреваемого на Волоколамском шоссе. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Республики Калмыкия», — рассказали в полиции.

Было возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под страшу. Все собранные материалы передали в следственные органы.