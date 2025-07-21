Жителя Удмуртии задержали после попытки поджечь эвакуатор

Дело началось с тревожного звонка местной жительницы, обратившей внимание на подозрительную активность на улице поздно ночью. Женщина заметила мужчину, поливавшего транспортное средство горючим веществом из канистры. При появлении свидетелей злоумышленник поспешил скрыться, бросив орудие преступления.

Быстрая реакция полицейских позволила выявить подозреваемого вскоре после поступления сообщения. Задержанным оказался 39-летний ранее судимый житель поселка Игра.

Он признал свою причастность к событию, объяснив свои действия личной неприязнью к владельцу авто, накопившейся за длительный период времени. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога.