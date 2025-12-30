В Екатеринбурге задержали мужчину за занятие проституцией

В Екатеринбурге правоохранители задержали 27-летнего мужчину по подозрению в проституции. Об этом сообщил активист Дмитрий Чукреев в Telegram-канале .

«Нетрадиционной ориентации* существо приехало в уральскую столицу из Тюмени и арендовало квартиру в ЖК на улице Степана Разина, где принимало клиентов-мужчин», — заявил он.

Соседи пожаловались на нового жильца в полицию за нарушение тишины. В итоге парня задержали. Он рассказал правоохранителям, что брал за услуги 15 тысяч рублей. У мужчины было несколько постоянных клиентов, некоторые могли остаться на два дня — это стоило минимум 70 тысяч. Больше всего денег парень зарабатывал на эротических видео.

Полицейские доставили задержанного в отдел. Против него составят административный протокол о занятии проституцией, предположительно, по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» с вероятным штрафом от 50 до 100 тысяч рублей. Все доказательства — эротический контент в соцсетях и переписки с клиентами — есть в распоряжении полиции.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация