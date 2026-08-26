В Москве мужчина метнул топор в прохожего из-за замечания

На юго-западе Москвы мужчина кинул топор в прохожего из-за замечания. Нападавшего задержали, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по городу.

ЧП случилось на Чонгарском бульваре. Сначала неизвестный метал топор в деревья. Прохожий сделал ему замечание. В ответ на это хулиган кинул орудие прямо в 36-летнего мужчину.

Пострадавшего госпитализировали с травмой колена. Дебошира же задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вместе с полицейскими.

Недавно в Хабаровске поймали мужчину, которого заподозрили в нападении с топором на детей. Представители несовершеннолетних обратились в полицию и сообщили, что неизвестный мужчина ударил обухом восьмилетнего мальчика и 16-летнюю девушку.